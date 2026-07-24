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Faraday Future проводит консолидацию акций 1 к 150 с 24 июля 2026 года

Faraday Future проводит консолидацию акций 1 к 150 с 24 июля 2026 года

Калифорнийская технологическая компания Faraday Future Intelligent Electric Inc. (NASDAQ: FFAI), развивающая экосистему электромобилей и воплощенного искусственного интеллекта (Embodied AI), официально объявила о проведении консолидации обыкновенных акций (обратного сплита) в пропорции 1 к 150.

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