Яальчанин вспомнил старые обиды и избил собутыльника палкой

В колонию особого режима отправляет суд жителя Ямала. По данным следствия и суда, 15 апреля 2024 года в селе Сеяха, Ямальского района 46-летний мужчина, распивая с односельчанином алкоголь, вспомнил старые обиды.
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