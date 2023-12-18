Мишустин: первое «Интервидение» планируется провести в 2024 году в России

На заседании Совета глав правительств СНГ премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что по предложению деятелей культуры будет создан ежегодный музыкальный конкурс «Интервидение», открытый для всех стран.
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