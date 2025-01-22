Binance запустила фьючерсы на криптовалюту в Казахстане

Криптобиржа Binance Kazakhstan сообщила о запуске криптовалютных фьючерсов. Компания уточняет в пресс-релизе, что расширение продуктовой линейки стало возможным благодаря получению полной регуляторной лицензии от Комитета по регулированию финансовых услуг РК (AFSA) в 2024 году.
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