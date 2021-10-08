Мы превращаемся в людей, которые стыдятся своей истории

Медвежий уголПолитикаМы превращаемся в людей, которые стыдятся своей истории автор - Василий Романенко Был в стародавние времена замечательный писатель Плутарх.Вернуться к статье4211НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААндрейэто путинясты во главе с этой мразью пытаются стереть народную память и прославляют предателей нашей родины.Андрей БедныйЭто началось при горбачеве и особый размах приняло при ельцине. До сих пор помню визги по поводу покаяний и отказа от Родины от жабы новодворской, пусть земля ей будет стекловатой!ММарияВерно. Сейчас эта мода ругать Советский Союз уже на исходе. Как ни крути, но антисоветчики были, как правило, психически больные люди,ААндрейэто горбачёв с новодворской ставили памяттник солженицину?или драпируют мавзолей на парадах победы?вы правильно назвали тех кто начал это гнилое дело,но боитесь упомянуть того кто в 90-е вместе с чубайсом занимался приватизацией госсобственности,при этом сдав партбилет как и вся верхушка России,а сейчас продолжает поливать грязью МОЮ родину СССР,прославляя при этом врагов и предателей страны.Андрей БедныйЧего бояться? Но я что-то не помню чтобы Путин ставил памятники ))) Выступал - да, но выступление на открытие - это политика. Насчет мавзолея я вообще согласен с тем, что его нужно убрать, а Ильича по-человечески похоронить. И это вообще никак не относится к моему отношению ни к СССР, ни к комунизму, ни к монархии или демократии. Когда на главной площади столицы страны стоит склеп - это как-то некрофилией попахивает.Татьяна Александровна ШаталоваСейчас грязь на Мою РОДИНУ Советский Союз даже увеличила напор. И всё в угоду заокеанским хозяевам нашей нынешней страны. И в угоду миллиардным разожравшимся паразитам - олигархам. Да, нынешние правители - это последователи (и участники) разрушения и разграбления ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ.Татьяна Александровна ШаталоваЭто - не склеп. Это сакральный артефакт. Который единственный напоминает про славу великой державы наших ВЕЛИКИХ отцов и дедов. Которые никогда не дали, бы, себя так замордовать, как замордовали наш народ нечестивые правители нынешние.Гондыр пиеМогила находится не в мавзолее. Это собор. Могила Наполеона Бонапарта находится под золочёным куполом собора Святого Людовика Дома инвалидов.АЛЕКС БАМДело в том, что мы свою историю знаем по "Истории ВКП(б)" достаточно лживо - как и вся история - написанную. И ГУЛАГ Солженицина - ложь. как то вот такТатьяна Александровна ШаталоваМы свою историю знаем по рассказам дедушек, бабушек. отцов и матерей. мы - это остатки настоящих Советских людей. И история нашей страны живы, пока мы живы. Сатрапам не терпится отправить нас на удобрения. Мы неудобны им, как живые свидетели исторического чуда - социального государства.Владимир ПлотниковА что хотели? Сначала радовались, что зем лю можно продать и подзароботать. Ту самую землю, за которую деды жизни положили. Потом с дедовскими портретами вышли на шабаш. Теперь ноете. Нет желания повторить дедовские подвиги?Ирина52Не МЫ превращаемся, а НАС хотят превратить. Это не одно и то же. Власовцы у власти,жаждущие монархии,чтобы закрепить за своими потомками то, что украли у народа. В том числе и историю переписывают под себя.Серж ПрологовА ты хочешь чтобы историю "под тебя" переписывали?Татьяна Александровна ШаталоваНет, под тебя, идиот - подлизыватель задов жирных. И под таких идиотов, как ты.Сергей РоссиНет , господа хорошие, всё не просто так. Когда рушился Советский союз, где были коммунисты ( ум, честь и совесть) ,народная элита ? Все как один встали на защиту Родины ? Повели за собой народ ? Нет. Разбежались по углам, жгли и прятали партбилеты, а наиболее ушлые ( особенно преуспели комсомольские вожаки) пиз..ли ( другого слова нет) государственную собственность. Выросло поколение банкиров и бандитов. Они родили и воспитали детей. И вы хотите, чтобы они чтили свое прошлое, свою историю ??? Жизнь удалась, это когда спиз..л денег и отвалил в Лондон. А вы про флаг... Просто не смогли стать наследниками того советского народа, который в войне победил. Измельчали. А племени корыстных, ленивых и трусливых никакая не нужна. Хату, тачку и бабло- это предел.ИИринаВы ,враги коммунистов , СССР и советского народа, ненавидите историю нашей страны ,и всегда трусливо сваливаете на коммунистов вину и ответственность за то ,что вы сами сотворили ,включая вашу контрреволюцию в вашу Перестройку ,в которую вы захватили и расчленили СССР ,потому что не захотели жить друг с другом в одной стране .Серж ПрологовА я не улавливаю связи между совкосдрочью и НАРОДНОЙ победой в ВОВе.Сергей РоссиДак и я...Сергей РоссиДа какие враги? Всю эту контрреволюцию коммунисты и замутили. Сами строили, сами и развалили.Александр ГоловиновСтыдится нужно за свои безнравственные или неэтичные поступки, а не за события или деятелей, к которым мы, ныне живущие, никакого отношения не имеем. Но признавать ошибки и ложные цели в деятельности отдельных личностей и народных масс просто необходимо для того, чтобы их не повторять. Для этого мы и учим историю своей страны.Татьяна Александровна Шаталовамы учим?! Почитайте учебники, умный вы наш.ИИринаНарод на территории СССР все 103 года советского и постсоветского периодов делится на советский и АНТИсоветский ,кардинально отличных во всём ,включая то ,что если советский народ всегда гордился и гордится Октябрьской революцией и тем ,что он сделал после неё ,то антисоветский народ хором трусливо скулит ,что он "ни при чем " к тому ,что он сделал и при Советской власти ,и в свою контрреволюцию в Перестройку ,и за 30 лет после неё ,потому что сам признает то ,что он сделал -своими преступлениями .Андрей БедныйКак вы всех огульно то. Кто не с нами тот против нас? Забыли упомянуть ПОХсоветский народ. Который собственно и не вышел на защиту СССР. Всех настолько задолбали обещаниями и политагитками, что люди которые и не были противниками СССР просто не пошли защищать строй.Сергей РоссиПричем тут мы, я не пойму. Вы, комми, сначала вытащили Горбачева и он начал окучивать страну перестройками и всякой хренью, потом вы, комми, вытащили партийца Ельцина, и тот уже всё добил. А Яковлев, Шеварнадзе ? Сами же коммунисты всё и прихлопнули .Татьяна Александровна ШаталоваВот они - сержи. росси и т.п. - вонючие предатели дедов и отцов. Тех коммунистов, которые шли в бой за Советскую Родину и за партию. Как мой отец - Герой Великой отечественной.- убеждённый коммунист. Будьте вы прокляты, гады. это ваши гнилые человечки, вроде ельцина или чубайса - самые омерзительные преступники под личиной коммунистов.Татьяна Александровна ШаталоваНичего подобного, гадёныш. Весь народ сидел беззаботно по всей огромной нашей Родине и НИЧЕГО не знал о замыслах ельцинской военной хунты.Серж ПрологовЛенин и Наполеон. Нашли что сравнивать. Сравнили бы уж, тогда, картавого в Робеспьером или Маратом...Татьяна Александровна ШаталоваВот они - сержи. росси и т.п. - вонючие предатели дедов и отцов. Тех коммунистов, которые шли в бой за Советскую Родину и за партию. Как мой отец - Герой Великой отечественной.- убеждённый коммунист. Будьте вы прокляты, гады. это ваши гнилые человечки, вроде ельцина или чубайса - самые омерзительные преступники под личиной коммунистов.ГгалинаЯ полностью согласна с автором. Мы предаем память своих дедов и отцов.Василий ТрофимовЯ думаю , что не все забыли Ленина, Сталина и героическое прошлое советского народа! Надо чаще напоминать об этомИИринаКогда в СССР смотрели фильм "Вечный зов ", читали эту книгу ,мало кто обратил внимание на монолог Лахновского ,но вот когда антисоветская клика после захвата ею СССР ,стала действовать как в монологе Лахновского ,многие вспомнили ,и некоторые даже посчитали это планом США по идеологической войне против советского народа ,включая эти слова Лахновского ". Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую память у всех людей. А с народом, лишенным такой памяти, можно делать что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему, отупеет и в конце концов превратится в стадо скотов.."Татьяна Александровна ШаталоваВот! точная программа, по которой уже пройдено пол пути. Многие уже превратились в скотов.ВИВладимир ИвановСравнения с Французской революцией как-то не очень идут, потому что Французская революция имеет все же положительное значение. И мы до сих пор пользуемся ее плодами, включая Россию. Скажем, наш нынешний гражданский кодекс Рф есть не что-нибудь, как немного модифицированный гражданский кодекс Наполеона..К примеру. Да и Робеспьера с Лениным или Сталиным по объёмам пролитой крови не сравнить никак. Робеспьер через год с небольшим сам взошел на гильотину, а Ленин в Мавзолее лежит 100 лет...Аналогии в истории не проходят. С Большевистской революцией 1917 года всё совсем не так. Не о каком положительном значении тут и речи быть не может. Современная демократическая свободная и правовая Европа вышла по большому счету из Французской революции...Однако, чтобы не стыдиться истории, нужно ее по крайней мере знать. Вот это главное.СКсергей козьменкоАга, свободная и демократическая Европа, вырастила Гитлера, это тоже из французской революции ?Татьяна Александровна ШаталоваВы придурок, сударь. Нам, нашему народу Французская революция дала больше? В царской отсталой аграрной стране 70% населения (в основном крестьянского) была безграмотной. детская смертность достигала 60%. Нищета крестьян и рабочих имела массовый и катастрофический характер. рабочий день был 12 часов. вы видели как жили семьи в барах за занавеской? Мне бабушка рассказывала. Повсюду использовался детский труд, который сопровождался повсеместным травматизмом. В деревнях жили при лучине. Пахали сохой на клячах заморенных бескормицей. Вы - СВОЛОЧЬ. сударь.ТСТахир Сукуровhttps://www.youtube.com/watch?v=NudbMkUHI-QММосквичЯ бы дал другой заголовок этой хорошей и нужной статье - "Нас хотят превратить в людей, которые стыдятся своей истории".Сергей СычевРазница между Россией и Францией в том, что во Франции капитализм ни куда не уходил! Ссут то современные власти именно возрождения социализма!!!Татьяна Александровна ШаталоваДа. боятся до дрожи, сволочи... Что настанет время, проснётся народ от летаргии и стряхнёт паразитов со своих могучих плеч.Татьяна Александровна ШаталоваЧто дала нам наша Великая Революция?! Мы почувствовали себя людьми. В царской отсталой аграрной стране 70% населения (в основном крестьянского) была безграмотной. детская смертность достигала 60%. Нищета крестьян и рабочих имела массовый и катастрофический характер. рабочий день был 12 часов. вы видели как жили семьи в барах за занавеской? Мне бабушка рассказывала. Повсюду использовался детский труд, который сопровождался повсеместным травматизмом. В деревнях жили при лучине. Пахали сохой на клячах заморенных бескормицей. Вы, кто пишет здесь поношения революции - СВОЛОЧИ. Буржуйские прихвостни. .Позвольте процитировать Ирину. То есть, слова Лахновского ". Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую память у всех людей. А с народом, лишенным такой памяти, можно делать что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему, отупеет и в конце концов превратится в стадо скотов.." И уже превращают, ведь - в скотов. Тупых и равнодушных к ударам хозяйского бича.Татьяна Александровна ШаталоваМы свою историю знаем по рассказам дедушек, бабушек. отцов и матерей. мы - это остатки настоящих Советских людей. И история нашей страны живы, пока мы живы. Сатрапам не терпится отправить нас на удобрения. Мы неудобны им, как живые свидетели исторического чуда - социального государства. Единственного в истории человечества. А вот эти мерзопакостные холуи сильных мира сего. на этих страницах. Вот они - сержи. росси и т.п. - вонючие предатели дедов и отцов. Тех коммунистов, которые шли в бой за Советскую Родину и за партию. Как мой отец - Герой Великой отечественной.- убеждённый коммунист. Будьте вы прокляты, гады. Это ваши родичи -гнилые человечки, вроде ельцина или чубайса с компанией питерской - самые омерзительные преступники под личиной коммунистов. по указке из-за океана они изнутри подорвали крепость Великой державы. И ограбили и обездолили великий наш народ.Татьяна Александровна ШаталоваНынешняя власть, вместе с этой зажиревшей миллиардами бандой грабителей, пытаются стереть народную память и прославляют предателей нашей родины.Комментировать
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