В Москве расследуют дело о насилии над 11-летним школьником

В Москве возбуждено уголовное дело после инцидента в одном из магазинов на юге столицы. По данным СМИ, сотрудник охраны заподозрил двух школьников в попытке вынести товар без оплаты, после чего произошла ситуация, которая привела к тяжёлым последствиям для одного из детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Отставка главы Nv...
- Налог за родствен...
- Где находится Доб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым