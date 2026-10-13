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В Москве расследуют дело о насилии над 11-летним школьником

В Москве расследуют дело о насилии над 11-летним школьником

В Москве возбуждено уголовное дело после инцидента в одном из магазинов на юге столицы. По данным СМИ, сотрудник охраны заподозрил двух школьников в попытке вынести товар без оплаты, после чего произошла ситуация, которая привела к тяжёлым последствиям для одного из детей.

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