В Узбекистане упала добыча нефти, газа и угля

В первой половине 2026 года Узбекистан сократил добычу основных видов полезных ископаемых. Согласно данным Национального комитета по статистике, снизились объемы производства природного газа, нефти, газового конденсата и угля.
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