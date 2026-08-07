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В Узбекистане упала добыча нефти, газа и угля

В Узбекистане упала добыча нефти, газа и угля

В первой половине 2026 года Узбекистан сократил добычу основных видов полезных ископаемых. Согласно данным Национального комитета по статистике, снизились объемы производства природного газа, нефти, газового конденсата и угля.

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