«Тамбовавтодор» начал поиск подрядчиков, которые отремонтируют три региональных дороги: «Тамбов-Пенза» - Рассказово – Уварово – Мучкапский, «Тамбов-Пенза» - Рассказово-Уварово-Мучкапский, а также участок дороги «Тамбов – Шацк».
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