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Булыкин об Абаскале: «Разочаровал результатами и атмосферой в команде, непониманием, что делать с недовольными игроками. Стабилизировать ситуацию будет очень тяжело»

Булыкин об Абаскале: «Разочаровал результатами и атмосферой в команде, непониманием, что делать с недовольными игроками. Стабилизировать ситуацию будет очень тяжело»

– Кто из тренеров стал открытием первой трети чемпионата или, наоборот, разочарованием? – Открытием, наверное, Осинькин.

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