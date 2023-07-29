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ЧЕ-2023. Девушки (U20). Израиль – Сербия, Турция сыграет с Италией и другие матчи

В субботу, 29 июля, в литовских Клайпеде и Вильнюсе стартовал чемпионат Европы среди девушек до 20 лет.

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