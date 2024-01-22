SHAMAN с клипом «Живой» за несколько дней вошел в топ-100 музыкального чарта YouTube

Потребовалось всего три дня, чтобы клип поднялся на 35-ую строку чарта.Премьера нового клипа исполнителя SHAMAN состоялась 18 января, и буквально через пару дней композиция заняла 35-ую строку в топ-100 музыкального чарта YouTube.
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