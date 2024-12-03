Брюшной жир связали с болезнью Альцгеймера

Ученые Института радиологии Маллинкродта (MIR) при Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе установили связь между висцеральным жиром и патологическими белками, связанными с болезнью Альцгеймера.
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