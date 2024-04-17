НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Властимил Петржела: «Спартаку» надо признать, что он слаб, и начать развитие с нуля. Болельщики живут воспоминаниями – это их главная проблема»

«Спартаку» надо признать, что он слаб, и начать с нуля развитие клуба. А болельщики еще живут воспоминаниями о том «Спартаке», который выигрывал подряд чемпионства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх