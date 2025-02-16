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Царьград

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"Это может быть титан, уран и многое другое": что Украина отдаст Трампу на 500 млрд долларов

"Это может быть титан, уран и многое другое": что Украина отдаст Трампу на 500 млрд долларов

12 февраля глава американского Минфина Скотт Бессент привёз в Киев черновик неприятного для Зеленского соглашения о доступе к редкоземельным металлам.

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