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Царьград

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Пашинян и Эрдоган встретились в Нью-Йорке

Пашинян и Эрдоган встретились в Нью-Йорке

Армянский лидер сохранил интригу о том, как прошёл разговор с турецким главой.По информации агентства Interfax, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Нью-Йорке в ходе очередной сессии Генассамблеи ООН.

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