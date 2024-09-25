Пашинян и Эрдоган встретились в Нью-Йорке

Армянский лидер сохранил интригу о том, как прошёл разговор с турецким главой.По информации агентства Interfax, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Нью-Йорке в ходе очередной сессии Генассамблеи ООН.