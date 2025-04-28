Филипп Киркоров после неприятного инцидента: “Я как Феникс, сгораю и возрождаюсь!”

“Я как птица Феникс!”: Филипп Киркоров рассказал о “поджарке” на сцене БКЗ “Октябрьский”. Первый раз меня так поджарили, да! – с иронией и присущим ему артистизмом заявил Филипп Киркоров, комментируя инцидент, произошедший на его концерте в БКЗ “Октябрьский” 25 апреля.