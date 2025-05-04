Труд, безопасность и проблемы с экологией. Калининградская область за неделю

На неделе калининградцы отмечали Первомай и готовились к 80-летию Великой Победы. Судостроители сдали заказчику рыболовный траулер, федеральные власти подняли вопрос о проблемах в экологии и пообещали проанализировать причины сбоя в работе калининградской энергосистемы, а сенатор от региона предупредил тех, кто намерен попробовать захватить самую западную российскую область, о «неприятных сюрпризах».
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