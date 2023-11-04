Трусова швыряла коньки в Этери Тутберидзе

Тренер Этери Тутберидзе рассказала об истерике Александры Трусовой. Александра Трусова запомнилась на Олимпиаде в Пекине не только шикарным прокатом, но и истерикой, которую она устроила после оглашения результата.
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