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Зеленский жалуется на «неприятный привкус» от безмятежных летних каникул своих западных «партнеров»

Зеленский жалуется на «неприятный привкус» от безмятежных летних каникул своих западных «партнеров»

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил неудовольствие летними каникулами своих западных «союзников и партнеров», которые спровоцировали у него «неприятный привкус».

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