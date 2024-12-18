Avia.pro - СМИ Каждый год накануне новогодней ночи федеральные каналы словно начинают соревнование по производству программ, которые можно назвать телевизионным эквивалентом салата оливье: вроде бы традиция, но на вкус всё хуже.
Подавляющее большинство россиян отказались от просмотра новогодних «огоньков», но почему?
Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Какой автор наивный му...чудак. Это же деньги, из бюджета, не ворованные! Будет смотреть народ ящик, не будет это его проблемы. Главное участники этой групповухи получат ДЕНЬГИ, и не маленькие! Пескову не жалко, он добрый
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15 час.
SI
Sergey Ivanov
У меня 200 каналов цифрового телевидения высокой четкости. И я вот уже лет 15 его не включаю. Противно. Да и зачем? От сникерсов меня тошнит, а тампаксами я не пользуюсь. А помните? Помните, с каким нетерпением мы включали свои телевизоры тогда, в нашем советском пошлом? Как старались не пропустить тот же «голубой огонек»... Что же с нами случилось? А может, это не с нами, а с нашей эстрадой? С нашим искусством? С нашим обществом? Когда- то на заре «перестройки» многие деятели культуры мечтали о том, как бы было здорово, если бы исчезли все эти худсоветы, все эти надзоры и цензура, угнетающие «творческую личность»... Сбылось! Нет у нас больше худсоветов. И нет больше той советской идеи, которая задавала нам всем ориентиры в искусстве. Вдруг стало не к чему стремиться. И на сцену полился мощный поток всякого дерьма! Теперь можно «творить» все, что угодно, не заморачиваясь всякими там коммунячьими предрассудками! Скажете, сгущаю краски? Ну, тогда вспомните такого беззубого и безголосого певца по имени Шура, весь талант которого заключался в том, чтобы вызвать у зрителя наибольшее омерзение. Долгое время нас донимала сильно постаревшая звезда Пугачева, которая что- то там хрипела под фанеру своим прокуренным и пропитым голосом. Слава богу, хоть в этот Новый Год ее не будет с нами! И уже это- праздник! А вот весь в перьях Филя, скорее всего, будет... Только тогда, когда рухнули худсоветы, мы вдруг осознали: -А ведь советская цензура и не мешала таланту расти! Она не давала ему упасть, поддерживая планку на высоком художественном уровне. Сейчас нет у нас ни идеологии, ни цензуры. Не стало и того высокого уровня, которому должен соответствовать артист, выступающий на сцене. Так чему мы сейчас наивно удивляемся? Весь этот мутный поток псевдоискусства- прямое порождение безыдейности, бесцельности и тупого потребительства нашего общества. И при таком положении дел никаким другим наше искусство и не может быть. Общество, которому некуда идти, которое не знает, к чему стремиться, будет продолжать сидеть в вонючем болоте, поглощая вместо искусства эти помои. И с каждым Новым Годом будет погружаться в трясину примитива, похабщины и убожества все глубже....
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15 час.
НК
Наталья Котельникова
Раньше мы встречали на Голубых огоньках наших великих людей, тружеников и героев, великих артистов. Сейчас одно и тоже быдло, наркоманы, проститутки и ждуны с подлой либеросней. НАДОЕЛО. Таких передач нам не надо.
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12 час.
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