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Вести Севастополь

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В библиотеке №30 в Любимовке представили книгу «Рождённый в огне. 62-й истребительный»

В библиотеке №30 в Любимовке представили книгу о подвигах авиаполка, защищавшего Севастополь и Крым В библиотеке-филиале №30 в Любимовке состоялась презентация книги о подвигах авиационного полка, который защищал небо над Севастополем и Крымом в 1941-1942 годах.

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