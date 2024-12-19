В библиотеке №30 в Любимовке представили книгу «Рождённый в огне. 62-й истребительный»

В библиотеке №30 в Любимовке представили книгу о подвигах авиаполка, защищавшего Севастополь и Крым В библиотеке-филиале №30 в Любимовке состоялась презентация книги о подвигах авиационного полка, который защищал небо над Севастополем и Крымом в 1941-1942 годах.