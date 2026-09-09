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Татар-информ

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В центре Казани временно перекроют движение на нескольких улицах

В центре Казани временно перекроют движение на нескольких улицах

С 20:00 10 сентября до 23:59 11 сентября в Казани планируется временное ограничение движения на нескольких участках, сообщили в Комитете по транспорту города.

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