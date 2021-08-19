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Инфекционист: полное прекращение циркуляции коронавируса вряд ли возможно

Инфекционист: полное прекращение циркуляции коронавируса вряд ли возможно

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Горелов заявил, что полное прекращение циркуляции коронавируса нового типа маловероятно, передает РИА "Новости".

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