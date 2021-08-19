Инфекционист: полное прекращение циркуляции коронавируса вряд ли возможно

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Горелов заявил, что полное прекращение циркуляции коронавируса нового типа маловероятно, передает РИА "Новости".
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Горелов заявил, что полное прекращение циркуляции коронавируса нового типа маловероятно, передает РИА "Новости".
Свежие комментарии