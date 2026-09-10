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Торрес вошел в топ-5 фаворитов гонки бомбардиров ЛЧ после хет-трика со «Слованом». Мбаппе – главный претендент на победу

Букмекеры обновили котировки на итоги гонки бомбардиров ЛЧ. Фаворитом гонки остался форвард «Реала» Килиан Мбаппе, отличившийся в матче с «Интером» (2:1).

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