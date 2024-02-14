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ABC: размещение Россией ядерного оружия в космосе обсудили в Конгрессе

ABC: размещение Россией ядерного оружия в космосе обсудили в Конгрессе

Планы России по размещению ядерного оружия в космосе стали темой обсуждения на секретной встрече советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членами комитета по разведке американского конгресса.

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