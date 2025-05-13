Чубайс избавился от всей российской недвижимости

Представитель АО «Роснано» заявил в арбитражном суде Москвы, что все объекты недвижимости, которыми когда-либо владел в России Анатолий Чубайс, были отчуждены им с октября 2022 года по март 2023 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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