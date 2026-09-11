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Аргументы и Факты

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ЦРУ рассекретило 71 разведсводку о подготовке «Аль-Каидой» терактов в США

ЦРУ рассекретило 71 разведсводку о подготовке «Аль-Каидой» терактов в США

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило 71 документ из президентской разведсводки за 1998–2001 годы, в которых содержались предупреждения о планах «Аль-Каиды»* атаковать США за несколько лет до терактов 11 сентября 2001 года.

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