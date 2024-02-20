Это называется Мел-палеогеновая граница - отдельный геологический слой, обнаруженный по всему миру и совпадающий с периодом времени, когда вымерли все динозавры, кроме птиц, а также около 75% видов нашей планеты.
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