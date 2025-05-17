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Крупнейшие IT-компании США поддержали создание ИИ-центра UAE Stargate в Абу-Даби

Крупнейшие IT-компании США поддержали создание ИИ-центра UAE Stargate в Абу-Даби

Изображение от freepik BrisperАмериканские технологические гиганты Nvidia, Cisco, Oracle и OpenAI присоединились к проекту UAE Stargate — масштабному дата-центру искусственного интеллекта, который будет построен в столице ОАЭ Абу-Даби.

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