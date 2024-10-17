Вышло важное обновление для Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra

Компания Samsung выпустила важное обновление безопасности для смартфонов линейки Galaxy S21 — октябрьский патч, обозначенный номером G99xBXXSDGXI5, устраняет 42 уязвимости в One UI и Android, в том числе одну, связанную с однокристальной системой Exynos 2100.