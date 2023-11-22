Тоска по родине Деда Мороза.

Новогодние туры по России дорожают и раскупаются В этом году операторы смогут продать новогодних туров внутри страны на 50% больше, чем годом ранее, а стоимость отдыха увеличится минимум на 18%, прогнозируют участники рынка.
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