Съёмочная группа получившего ранение военкора Евгения Поддубного не пострадала В результате атаки украинского дрона в Курской области вчера был серьезно ранен журналист ВГТРК Евгений Поддубный.
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Съёмочная группа получившего ранение военкора Евгения Поддубного не пострадала В результате атаки украинского дрона в Курской области вчера был серьезно ранен журналист ВГТРК Евгений Поддубный.
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