Петербуржцы сэкономили более 120 миллионов рублей на оплате проезда в транспорте

Стоимость поездки при использовании Единой карты составляет 50 рублей Только за январь и февраль более 120 миллионов рублей сумели сэкономить жители Санкт-Петербурга, оплачивающие проезд Единой картой петербуржца на пластиковом носителе или загруженной на смартфон.
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