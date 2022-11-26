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Татьяна Покровская: «Голядкина уехала в США, где живет и работает тренером ее родная сестра. Она помогает ей в постановке программ»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, что олимпийская чемпионка Токио-2020 Марина Голядкина сейчас работает в США.

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