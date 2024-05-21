Казахстан: на одной нефти и прозападной ориентации далеко не уедешь

Западные издания бьют тревогу: успехи ВС РФ на Украине и поддержка Москвы со стороны Пекина на фоне паники, хаоса и неразберихи, царящей сегодня на Западе, заставляют многие соседние с Россией страны, которые США и их союзникам казалось бы удалось навсегда оторвать от Москвы после распада СССР, менять вектор международной ориентации на противоположный.
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