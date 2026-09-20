На Ямале 20 сентября действовал режим беспилотной опасности

На Ямале сегодня, 20 сентября, объявляли режим беспилотной опасности. Для северян организовали СМС-оповещение, сообщения об этом приходили в мессенджерах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым