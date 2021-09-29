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Что известно об убийстве офицера КГБ к утру среды

Что известно об убийстве офицера КГБ к утру среды

▫️ перестрелка произошла во время спецмероприятия по отработке адресов, где могли находиться причастные к терроризму▫️ силовики работали в гражданской одежде - "чтобы не пугать окружающих"▫️ по видео знакомые опознали, что стрелял 31-летний программист Андрей Зельцер▫️ в 2008 он закончил Техникум бизнеса и права в Минске, с 2016 года работал тимлидом в крупной IT-компании▫️ Зельцер увлекался триатлоном▫️ родственники не знают, откуда у семьи оружие▫️ жена стрелка снимала происходящее в квартире на телефон, она задержана и провела ночь на Окрестина▫️ сын Зельцера во время случившегося находился в школе▫️ СК возбудил уголовное дело по ч.

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