Что известно об убийстве офицера КГБ к утру среды

▫️ перестрелка произошла во время спецмероприятия по отработке адресов, где могли находиться причастные к терроризму▫️ силовики работали в гражданской одежде - "чтобы не пугать окружающих"▫️ по видео знакомые опознали, что стрелял 31-летний программист Андрей Зельцер▫️ в 2008 он закончил Техникум бизнеса и права в Минске, с 2016 года работал тимлидом в крупной IT-компании▫️ Зельцер увлекался триатлоном▫️ родственники не знают, откуда у семьи оружие▫️ жена стрелка снимала происходящее в квартире на телефон, она задержана и провела ночь на Окрестина▫️ сын Зельцера во время случившегося находился в школе▫️ СК возбудил уголовное дело по ч.