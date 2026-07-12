Русская весна
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Русская весна

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Ормузский котёл: США нанесли третью волну ударов по Ирану, Тегеран ответил атакой на базы Пентагона (ВИДЕО)

Ормузский котёл: США нанесли третью волну ударов по Ирану, Тегеран ответил атакой на базы Пентагона (ВИДЕО)

Ближний Восток стремительно скатывается в полномасштабную региональную войну. Противостояние между Соединёнными Штатами и Ираном вышло из тени прокси-конфликтов на прямой военный уровень.

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