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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин о Батракове: «Здорово, что ему доверяют. Если бы он был в «Зените», возможно, в него бы там не особо верили» 

В 13 матчах сезона Мир РПЛ на счету 19-летнего хавбека «Локомотива» 8 голов и 6 ассистов. «Батракову было бы тяжело в других командах, поскольку у нас отдают предпочтение легионерам.

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