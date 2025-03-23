В Крыму не стоит ждать второй волны ОРВИ и гриппа

В Крыму не стоит ждать второй волны ОРВИ и гриппаЗаболеваемость в регионе немного пошла на спад, и хотя говорить о том, что пик пройден, еще рано, но второй волны уже не будет, считает главный внештатный терапевт Минздрава Крыма Ольга Барило.