В Крыму не стоит ждать второй волны ОРВИ и гриппа

В Крыму не стоит ждать второй волны ОРВИ и гриппаЗаболеваемость в регионе немного пошла на спад, и хотя говорить о том, что пик пройден, еще рано, но второй волны уже не будет, считает главный внештатный терапевт Минздрава Крыма Ольга Барило.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии