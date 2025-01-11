Вскрывал машины, увел невесту у другого артиста, ходил к психологу. Чего мы не знали о «Казанове» Антоне Хабарове

В студенчестве Антон Хабаров пользовался успехом у представительниц противоположного пола, однако ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы завоевать сердце однокурсницы Елены: девушка планировала выйти замуж за другого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии