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Вскрывал машины, увел невесту у другого артиста, ходил к психологу. Чего мы не знали о «Казанове» Антоне Хабарове

Вскрывал машины, увел невесту у другого артиста, ходил к психологу. Чего мы не знали о «Казанове» Антоне Хабарове

В студенчестве Антон Хабаров пользовался успехом у представительниц противоположного пола, однако ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы завоевать сердце однокурсницы Елены: девушка планировала выйти замуж за другого.

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