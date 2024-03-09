В Саратове в рамках акции «8 марта – в каждый дом» горожанок поздравили участковые уполномоченные полиции

Участковые уполномоченные полиции УМВД России по городу Саратову взяли на себя приятную миссию – поздравить жительниц обслуживаемых административных участков с главным весенним праздником, напомнив о правилах безопасности.
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