Фазылов: «Решение о выдвижении Владимира Путина ждали все, кому небезразлична судьба России»

Все, кто заботится о будущем России, ждали решения о выдвижении Владимира Путина. Об этом заявил Ринат Фазылов, руководитель Регионального исполнительного комитета ОНФ в Республике Татарстан, в интервью «Татар-информу».
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