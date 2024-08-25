Арест Дурова выходит за рамки Акта о цифровых услугах ЕС — СМИ

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова значительно выходит за рамки Акта о цифровых услугах ЕС, предусматривающего ответственность операторов цифровых платформ за размещенный на них контент, 25 августа сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в юридических кругах Брюсселя.
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