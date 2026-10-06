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Смертельное ДТП с рейсовым автобусом произошло в Новосибирской области. Фото

Смертельное ДТП с рейсовым автобусом произошло в Новосибирской области. Фото

6 октября около 5.00 в Ордынском районе Новосибирской области на 130-м километре трассы К-17Р "Новосибирск — Кочки — Павлодар" рейсовый автобус "Ютонг" столкнулся с грузовым Volvo с полуприцепом.

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