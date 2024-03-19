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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Умар Кремлев: «Петр Ян − гордость России. А те, кто выступает без флага, ведут себя как женщины с низкой социальной ответственностью»

«Петр Ян − настоящий мужчина, гордость матушки России. А те, кто выступают или собираются выступать без флага и гимна, ведут себя как женщины с низкой социальной ответственностью, которые продали за 30 сребреников свою душу.

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