Умар Кремлев: «Петр Ян − гордость России. А те, кто выступает без флага, ведут себя как женщины с низкой социальной ответственностью»

«Петр Ян − настоящий мужчина, гордость матушки России. А те, кто выступают или собираются выступать без флага и гимна, ведут себя как женщины с низкой социальной ответственностью, которые продали за 30 сребреников свою душу.
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