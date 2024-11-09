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Краснодарские рестораторы присоединились к фестивалю южной кухни

Краснодарские рестораторы присоединились к фестивалю южной кухни

Всего в нём участвуют 13 ресторанов города.В южной столице в период  с 8 по 24 ноября проходит фестиваль южной кухни.

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