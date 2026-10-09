Повар из США приготовил русский квас по рецепту времен Ивана Грозного и восхитился вкусом напитка

Американец признался, что глубоко заблуждался, когда думал, что он приготовил ерунду.Блогер с 4,5 млн подписчиков в YouTube рассказал, что квас — это напиток, который позволяет сохранить продукты, что особенно актуально в эпоху осознанного потребления.
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