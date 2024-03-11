По народному календарю, 11 марта отмечается день Прокопа Перезимнего. С этого времени обычно наступала настоящая весна, таял снег и начиналась распутица.
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По народному календарю, 11 марта отмечается день Прокопа Перезимнего. С этого времени обычно наступала настоящая весна, таял снег и начиналась распутица.