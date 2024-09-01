Байден заявил о достижении договоренностей участниками переговоров по Газе

Участники международных консультаций по установлению режима прекращения огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых ХАМАС заложников достигли принципиальных договоренностей по возможной сделке, заявил президент США Джо Байден.
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